Политика

11:19 16.12.2019

Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

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Вакарчук: мы работаем над планом деоккупации Крыма и Донбасса и будем готовы представить его обществу

Народный депутат Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет о необходимости разработки внутри страны общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, отмечает, что в его команде уже над таким планом работают.

"У меня вопрос к президенту. В воскресенье в зоне проведеня ООС погиб украинский воин, 21-летний нацгвардиець, сержант Сергей Михальчук….Почему, господин президент, мы продолжаем обсуждать "политическое урегулирование"? О каком "урегулирования" мы можем говорить, если на Востоке продолжают стрелять, а матери получают похоронки?", - написал Вакарчук на странице в Фейсбуке в понедельник.

Он подчеркнул, что только полное прекращение огня может открыть возможность для начала последующих договоренностей.

"Вспомните "красные линии", за которые вышли люди на улице. Сначала безопасность, потом - что-либо другое. Голосование о "особый статус" показало, что об этих "красные линии" кое-кто начал забывать. И политсила президента и даже одна из политических сил, которая эти линии артикулировала", - сказано в сообщении.

По словам лидера "Голоса", внутри страны нужно начать разработку общего плана деоккупации Крыма и Донбасса, который будет включать и безопасное, и политический, и экономический и социальный блоки.

"Мы уже работаем над таким планом, и будем готовы представить его обществу, политическим силам и международным партнерами", - подытожил Вакарчук.

Вакарчук отметил, что пока что Украина движется по плану, который придумали в Кремле и продавили в Минске, дополнив неприемлемой "формулой Штайнмайера".

"Мы должны это изменить. Нашей задачей должно быть достижение полного, всеобъемлющего, продолжительного прекращения огня и возвращения наших пленных и заложников. Точка", - написал нардеп.

Теги: #крым #вакарчук #голос #донбасс
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