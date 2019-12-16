Политика

08:54 16.12.2019

Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

1 мин читать
Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие два дня совершить официальный визит в Азербайджан, где намерен подписать ряд документов про двухстороннее сотрудничество обоих государств в приоритетных сферах, сообщил Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", - говорится в сообщении.

В ходе визита Зеленский встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Теги: #зеленский #украина #визит #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 16.12.2019
Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

Украина за 1,5 месяца отопительного сезона использовала 2 млрд куб. м запасов из ПХГ

08:23 16.12.2019
Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

08:04 16.12.2019
Нардепа из фракции "Слуга народа" избили двое неизвестных возле подъезда его дома

Нардепа из фракции "Слуга народа" избили двое неизвестных возле подъезда его дома

07:08 16.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

06:28 16.12.2019
На пожаре в частном доме в Запорожье погибли два человека

На пожаре в частном доме в Запорожье погибли два человека

03:43 16.12.2019
В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

В Харькове мужчина устроил стрельбу во время конфликта

01:08 16.12.2019
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину

18:44 15.12.2019
Сенцов посетил Латвию по приглашению латвийской стороны

Сенцов посетил Латвию по приглашению латвийской стороны

13:23 14.12.2019
Украина и Беларусь расширяют торгово-экономическое сотрудничество - Кабмин

Украина и Беларусь расширяют торгово-экономическое сотрудничество - Кабмин

10:07 14.12.2019
Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Консерваторы обеспечили себе самое значительное большинство в парламенте Великобритании со времен Тэтчер

Турция готова оказать Ливии любую военную помощь

Климкин: Возможность исключения из ООН России определит цену международным институциям

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

Результаты конференции ООН по изменению климата разочаровали Гутерриша

Украинская сторона в Париже хотела отредактировать согласованный заранее документ нормандского саммита – Песков

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

В "Голосе" считают, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета умышленно политизируют

Прокуратуру Полтавской области возглавил Ярослав Голынский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА