Зеленский совершит визит в Азербайджан, где подпишет ряд документов о сотрудничестве обеих стран

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие два дня совершить официальный визит в Азербайджан, где намерен подписать ряд документов про двухстороннее сотрудничество обоих государств в приоритетных сферах, сообщил Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах", - говорится в сообщении.

В ходе визита Зеленский встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также в Баку Зеленский встретится с представителями украинской общины Азербайджана.