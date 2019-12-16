Политика

08:23 16.12.2019

Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

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Джулиани пригласили в Сенат рассказать о поездке в Украину

Председатель юридического комитета Сената США Линдси Грэм пригласил личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани выступить перед Комитетом по свидетельствам о недавнем путешествии в Украине, передает "Голос Америки".

"Я не знаю, что он узнал, но если он хочет прийти к Юридическому комитету - Руди, если Вы хотите прийти и рассказать нам, что Вы узнали, я с радостью с Вами пообщаюсь", сказал Грэм в интервью телеканала CBS,

Он считает, что эти показания должны оставаться вне процедуры импичмента Трампа.

"Мы можем рассмотреть то, что Руди имеет, вопрос Джо Байдена, Хантера Байдена и чего-либо другого после импичмента. Однако если Руди хочет выступить с показаниями перед Юридическим комитетом о том, что он знает, мы это будем приветствовать", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

Теги: #джулиани #сша #трамп #украина #поездка
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