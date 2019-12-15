Политика

22:14 15.12.2019

Турция готова оказать Ливии любую военную помощь

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Анкара готова оказать Триполи во главе с Файезом Сарраджем любую военную помощь, какая ей необходима.

"Мы будем защищать права Ливии и Турции в Восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь", - заявил он в интервью каналу "А-хабер".

В то же время Эрдоган назвал Халифу Хафтара "незаконным лидером, представителем нелегальной структуры".

Ранее сообщалось, что, по некоторым данным, силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, наступающие на Триполи, ведут бои примерно в 10 км от центра города. В декабре Хафтар объявил о старте наступления, цель которого - захват Триполи, удерживаемого сторонниками признанного ООН правительства национального согласия во главе с Сарраджем.

Теги: #позиция #ливия #турция #эрдоган
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