Политика

19:43 15.12.2019

Климкин: Возможность исключения из ООН России определит цену международным институциям

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Климкин: Возможность исключения из ООН России определит цену международным институциям

Вероятность исключения России из состава Организации Объединенных Наций определит цену международным институциям и пределы их влияния, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"80 лет назад СССР исключили из Лиги наций за агрессию в Финляндии. В новой, вроде бы, более продвинутой реальности, никто даже не может представить себе исключение России, например, из ООН. Это и есть цена международным институтам и предел их влияния", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, "это точно не путь вперед. Международные институты в кризисе, которая постоянно углубляется. Они не стали реально международными, они зависят от стран, и в этом кризис современной реальности".

Теги: #климкин #рф #оон
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