Политика

17:26 15.12.2019

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

2 мин читать
ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

Европейский союз разочарован результатами завершившейся в Мадриде 25-й Международной конференции ООН по климату (СОР25) и надеется, что в будущем году на COP26 в Глазго страны представят долгосрочные стратегии сокращения выбросов.

"Вызывает разочарование, что после многих лет напряженной работы, особенно в течение последних двух недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6, предусматривающей стимулы для сокращения выбросов сейчас и в будущем, не подрывая целостности окружающей среды", - говорится в распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении финского председетельства Совета ЕС и Еврокомиссии.

Однако, отмечается в нем, ЕС считает, что конференция подошла к соглашению гораздо ближе, чем раньше. Это может стать основой для будущих обсуждений.

Кроме того, ЕС глубоко обеспокоен тем, что конференция не смогла достичь соглашения о прозрачности, несмотря на исключительную важность этого вопроса для выполнения Парижского соглашения.

ЕС напомнил, что в минувшую пятницу на саммите в Брюсселе был представлен "Зеленый пакт для Европы" - дорожная карта включения климатических действий во все направления своей политики. Его участники обязались добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

"В этом контексте мы не можем поддержать глобальные правила, которые подорвали бы целостность окружающей среды и повернули бы нас назад, вместо того, чтобы идти вперед", - подчеркивается в заявлении.

Но, по словам его авторов, "это еще не конец истории". Следующий год должен стать годом растущих амбиций. К COP26 в Глазго страны должны обновить свои национальные цели и представить долгосрочные стратегии в соответствии с целями Парижа. В Евросоюзе к этому готовы.

Теги: #климат #ес #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 15.12.2019
ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

16:18 15.12.2019
Результаты конференции ООН по изменению климата разочаровали Гутерриша

Результаты конференции ООН по изменению климата разочаровали Гутерриша

15:30 14.12.2019
Глава дипломатии ЕС признает исходящую от России угрозу

Глава дипломатии ЕС признает исходящую от России угрозу

17:39 13.12.2019
Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

11:36 13.12.2019
ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

ЕС запустил в Украине проект в поддержку развития системы общественного здоровья и реформы службы крови

02:42 13.12.2019
Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

Глава Евросовета официально объявил о продлении антироссийских санкций

12:52 12.12.2019
Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

Мониторинговая миссия ООН настаивает на беспрепятственном доступе к задержанным на оккупированной территории, что прописано в коммюнике "Нормандской встречи"

12:32 12.12.2019
Мониторинговая миссия ООН предостерегает Украину от ограничений прав на свободу мысли и слова при подготовке закона о дезинформации

Мониторинговая миссия ООН предостерегает Украину от ограничений прав на свободу мысли и слова при подготовке закона о дезинформации

11:53 12.12.2019
На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

На Донбассе в результате конфликта в 2019 году ранены 136 гражданских, убиты 26 – Мониторинговая миссия ООН в Украине

05:34 12.12.2019
ЕС будет бороться с расточительностью в еде

ЕС будет бороться с расточительностью в еде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Деятельность ВАКС особенно важна для Украины, но еще ни один чиновник не был осужден за коррупцию - отчет ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская сторона в Париже хотела отредактировать согласованный заранее документ нормандского саммита – Песков

Православную церковь Украины в 2020г признают еще несколько церквей, а РПЦ окажется в изоляции – Порошенко

В "Голосе" считают, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета умышленно политизируют

Прокуратуру Полтавской области возглавил Ярослав Голынский

Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

Украина и Беларусь расширяют торгово-экономическое сотрудничество - Кабмин

Гончарук поздравил Джонсона с победой на выборах, ожидает укрепления сотрудничества между Украиной и Великобританией

Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

Украина предана Минским договорённостям и меняет свою Конституцию в части децентрализации по всей стране

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА