ЕС ждет от следующей Международной конференции ООН по климату долгосрочной стратегии сокращения выбросов

Европейский союз разочарован результатами завершившейся в Мадриде 25-й Международной конференции ООН по климату (СОР25) и надеется, что в будущем году на COP26 в Глазго страны представят долгосрочные стратегии сокращения выбросов.

"Вызывает разочарование, что после многих лет напряженной работы, особенно в течение последних двух недель, мы не смогли прийти к согласию по статье 6, предусматривающей стимулы для сокращения выбросов сейчас и в будущем, не подрывая целостности окружающей среды", - говорится в распространенном в воскресенье в Брюсселе заявлении финского председетельства Совета ЕС и Еврокомиссии.

Однако, отмечается в нем, ЕС считает, что конференция подошла к соглашению гораздо ближе, чем раньше. Это может стать основой для будущих обсуждений.

Кроме того, ЕС глубоко обеспокоен тем, что конференция не смогла достичь соглашения о прозрачности, несмотря на исключительную важность этого вопроса для выполнения Парижского соглашения.

ЕС напомнил, что в минувшую пятницу на саммите в Брюсселе был представлен "Зеленый пакт для Европы" - дорожная карта включения климатических действий во все направления своей политики. Его участники обязались добиться климатической нейтральности ЕС к 2050 году.

"В этом контексте мы не можем поддержать глобальные правила, которые подорвали бы целостность окружающей среды и повернули бы нас назад, вместо того, чтобы идти вперед", - подчеркивается в заявлении.

Но, по словам его авторов, "это еще не конец истории". Следующий год должен стать годом растущих амбиций. К COP26 в Глазго страны должны обновить свои национальные цели и представить долгосрочные стратегии в соответствии с целями Парижа. В Евросоюзе к этому готовы.