Политика

14:06 14.12.2019

Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

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Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

Сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

В связи с этим Данилов назвал сферу кибербезопасности ключевой составляющей национальной безопасности. В этом контексте секретарь СНБО проинформировал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в Аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК). Отмечается, что НКЦК будет взаимодействовать с аналогичными центрами стран-партнеров.

В свою очередь члены американской делегации отметили, что Украина дает отпор кибератакам и напомнили о поддержке Украины в Конгрессе и Сенате, свидетельством чего является выделение $300 млн военной помощи, а также введение санкций в отношении российской энергетики.

Стороны отметили, что кибератаки являются "огромными вызовами" для Украины и США, обменялись опытом их предупреждения и локализации, и акцентировали важность и перспективность двустороннего сотрудничества в сфере противодействия киберинцидентам.

Теги: #кибербезопасность #данилов #снбоу
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