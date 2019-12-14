Министр по делам ветеранов Коляда об обвинении волонтеров в убийстве Шеремета: Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда отмечает, что доказательная база обвинений волонтерам и ветеранам АТО в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, в противном случае репутационные риски государства возрастут в разы.

"Поскольку все из обвиняемых являются безоговорочными авторитетами в ветеранской и волонтерском движении, отделять дело от образа всего движения уже не получится. Чем бы ни закончилось это дело - проигрывает государство, прежде всего репутационно", - написала Коляда на своей странице в Фейсбуке в субботу утром.

Она также подчеркнула, что Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. "Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу", - сообщила министр.

Кроме того, Коляда отметила, что учитывая чувствительность темы, общественную значимость фигуры самого Павла Шеремета, а также фигур обвиняемых, уровень доказательной базы в деле должен быть абсолютно убедительным для всех.

"В случае, если будут возникать малейшие сомнения в адекватности обвинений, репутационные риски государства будут увеличены в разы. И последнее. Обращаюсь ко всем - чиновникам, правоохранителям, журналистам, ветеранам, волонтерам. (…) Даже не прошу, требую - следите за формулировками, выверяют каждое слово, когда даете оценку людям и действиям. Есть правовые рамки, а еще морально-этические", - сказано в сообщении.

Министр добавила, что убийство Шеремета должно быть расследованным, но ни у кого должны возникать сомнения относительно доказательной базы.

"Образ ветерана и волонтера - это образ героя и защитника. И он никак не может быть совмещенным с образом убийцы", - подытожила Коляда.

Как сообщалось, Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 08 февраля 2020 года волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Также суд избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканту Андрею (Riffmaster) Антоненко.