Политика

22:02 13.12.2019

На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

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На встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы, и позже Кремль это осознае

Российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей, однако впоследствии Москва осознает их изменения, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Теги: #изменения #россия #украина #минские_соглашения #пристайко
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