Украина планирует, что следующая встреча в "Нормандском формате" будет в апреле, и до нее должна сделать определенную домашнюю работу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что следующая встреча в "Нормандском формате" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.

"Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца (со встречи лидеров стран "Нормандского формата" в Париже 9 декабря – ИФ), но мы готовимся на апрель", - сказал он в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

По словам министра, для Украины важно, что российская сторона согласилась на следующую встречу, временные рамки которой были очерчены благодаря Германии и Франции.

Отвечая на вопрос о том, какие именно решения Украина должна принять, чтобы встреча через 4 месяца действительно состоялась, глава МИД сказал: "Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты, и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент (Украины Владимир Зеленский – ИФ). Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса, - эти все вопросы должны быть решены".

По словам Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в "Нормандском формате", тем сильнее будет ее позиция на переговорах.