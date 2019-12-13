Замруководителя ОП Жовква обсудил с заместителем госсекретаря МИД Польши дальнейшее развитие украинско-польских отношений

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, стороны согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне.

"Марчин Пшидач подтвердил неизменную поддержку Польшей территориальной целостности и суверенитета Украины и выразил готовность официальной Варшавы продолжать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения Минских договоренностей", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что стороны обсудили приоритетные направления взаимодействия в контексте реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины. "Польша настроена продолжать активную поддержку нашего государства в этом направлении", - говорится в сообщении.

Во время встречи также речь шла об основных вопросах двусторонней повестки дня, в частности, относительно реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств, а также во время заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши 5 ноября 2019 года во Львове.

"Обсуждая проблематику чествования общей исторической памяти, Игорь Жовква подчеркнул, что Украина предоставила разрешения на проведение поисковых работ и ждет соответствующие шаги со стороны польской стороны об упорядочении мест украинской памяти на территории Польши", - отметили в Офисе президента.

Кроме того, собеседники согласовали график мероприятий политического диалога на высшем уровне на ближайшие месяцы.