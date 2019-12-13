Политика

18:06 13.12.2019

"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

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"Батькивщина" 17 декабря примет участие в акции под Радой против продажи земли

Решение о проведении акции протеста было принято на заседании Национального штаба защиты родной земли в пятницу, 13 декабря, в котором приняла участие лидер партии "Батькивщина", сообщает пресс-служба политсилы.

"Во вторник, 17 декабря, в 9:00 под стенами Верховной Рады соберутся аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны, неравнодушные украинцы, выступающие против распродажи земли", - сказано в сообщении.

Так, Штаб требует от президента Украины Владимира Зеленского снять с рассмотрения все законопроекты, которые позволяют распродажу сельскохозяйственной земли, продлить мораторий на ее продажу, немедленно провести всеукраинский референдум относительно определения воли народа, обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

"Прошедшая неделя дал четко понять, что ни на какие компромиссы с народом Украины президент Зеленский идти не будет, что ни к какому мнению украинцев он не будет прислушиваться. Он поставил жесткую задачу до Нового года принять закон о продаже украинской земли. Мы должны остановить этот антинародный сценарий" - подчеркнула Тимошенко.

Отмечается, что Штаб принял обращение к украинцам с призывом объединиться для защиты своей земли, поскольку согласно Конституции право распоряжаться землей принадлежит исключительно украинскому народу, а не временным людям при власти.

По мнению подписантов, действия Зеленского прямо угрожают продовольственной безопасности и национальному суверенитету, лишают украинцев собственной земли, а страну - будущего.

"У нас остался единственный путь - объединиться и защитить свою землю. И мы все объединяемся: аграрии, профсоюзы, патриотические политические силы, волонтеры, ветераны, неравнодушные украинцы", - говорится в обращении Штаба.

Теги: #земля #батькивщина #продажа #акция_протеста
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