Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали

Озвученные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Алексеем Резниковым инициативы украинской стороны о том, что в Минские соглашения будут внесены изменения, не прописаны в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже, заявляет председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", нардеп одноименной фракции Виктор Медведчук.

"Вы знаете, в первую очередь, ‒ а откуда вообще этот господин, которого вы называете, взял, что кто-то будет готовить изменения в Минские соглашения? Что, об этом мы прочитали в парижском коммюнике? Там разве стоит вопрос по поводу изменений? Ну, мы знаем, что в ходе встречи поднимался вопрос, и господин Зеленский об этом говорил, что он ставил вопрос по поводу времени перехода контроля над границей между РФ и Украиной. Вы слышали ответы по этому поводу. Более того, я вам открою страшную тайну: коммюнике, которое было утверждено 9 декабря, проект его составляли, утверждали и согласовывали еще 11 сентября. И естественно, украинская сторона, во что я охотно верю, ставила вопрос об изменении в этой части или об изменениях. Вы знаете, что есть еще одна, глубокая, просто, скажем так, "гениальная мысль", кто может представлять Донбасс в Минске? Это должны быть другие представители, которые сегодня живут на контролируемых территориях, но являются уважаемыми людьми на Донбассе. Да, может быть, может быть. Только это надо согласовать со всеми заинтересованными сторонами. А что, такое согласование было? Ну, наверное, попытки были? А чем закончилось? Ничем! И после коммюнике в Париже, которое утверждено главами государств, кто-то себе позволяет, как этот господин Резников, рассуждать, философствовать на тему изменений в Минских соглашениях", ‒ цитирует Медведчука пресс-служба ОПЗЖ в пятницу.

Народный депутат также отметил, что, если Украина и захочет внести изменения в Минские соглашения, она должна согласовать это с представителями всех сторон ‒ ОБСЕ, Россией, "а также с представителями Донецка и Луганска".

"Есть еще одна дискуссия очень интересная. Это по поводу того, что (канцлер ФРГ Ангела – ИФ) Меркель действительно в своем выступлении сказала, что Минские соглашения можно реализовывать с учетом гибкости. Знаете, что такое гибкость? Это когда пункт третий (условно) или пункт пятый решается после четвертого, а седьмой ‒ после одиннадцатого. Вот это гибкость. А изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали. Напоминаю, что эти Минские соглашения, а если быть точным ‒ "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", подписанный 12 февраля 2015 года, был утвержден декларацией глав государств "нормандской четверки", подписан представителем ОБСЕ, Украиной, РФ, представителями Донецка и Луганска. Вот все задействованные стороны должны согласиться с подобными изменениями", ‒ добавил нардеп.