Политика

10:55 13.12.2019

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

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Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах.

"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - написал Зеленский на своем канале в Telegram.

Ранее результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков показали, что правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, если прогнозы о победе его Консервативной партии на парламентских выборах подтвердятся, пишет в пятницу The Guardian.

Если официальные результаты подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.

Теги: #великобритания #зеленский #джонсон
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