Политика

10:23 13.12.2019

Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

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Порошенко настаивает на необходимости усиления санкций против России

Пятый президент Украины Петр Порошенко настаивает на необходимости не только продления, но и усиления санкций против Российской Федерации.

"Потому что если Российская Федерация в течение шести лет не выполняет взятые на себя обязательства, если Российская Федерация не выполняет прямые нормы международного права, если РФ не выполняет решения международных судов, то она, безусловно, заслуживает усиления санкций", - заявил он в интервью для "Радио Свобода".

Порошенко уточнил, что речь не только о тяжбе с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, но и о разбирательстве в Гамбургском суде, которое посвящено акту агрессии против Вооруженных сил Украины в Керченском проливе осенью 2018 года, об исках, которые подавались в связи с невыполнением Россией Международной конвенции по финансированию терроризма и по фактам преследования крымских татар на территории Крыма.

"Эти и другие позиции сегодня в перечне наших претензий, который будет расширяться. В конце концов, благодаря нашим усилиям международная правовая ответственность России, включая Военный трибунал в Гааге, должна наступить", - убежден Порошенко.

Он также подчеркнул, что намерен продолжать усилия по укреплению мировой коалиции в поддержку Украины..

"Уже идет шестой год неустанной агрессии против Украины со стороны России. С первых дней моего президентства одной из ключевых задач было создание мировой коалиции для обеспечения мировой солидарности с Украиной, и эта задача была успешно выполнена. … До тех пор, пока оккупированная земля Украины, включая Донбассом и Крымом, не будет освобождена от российского военного присутствия, и украинский суверенитет не будет восстановлен, я как пятый президент, как народный депутат и как гражданин буду делать все от меня зависящее, чтобы эту коалицию зацементировать", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что продление Советом ЕС санкций против России ещё на полгода также является результатом этих усилий.

"Все мои последние выступления на различных форумах были направлены на то, чтобы Украина оставалась высоко в повестке дня мировой системы безопасности", - отметил президент.

Теги: #санкции_рф #порошенко
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