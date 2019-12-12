Политика

19:25 12.12.2019

Медведчук: У Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

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Медведчук: У Зеленского нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что продление действия закона об "особом статусе" Донбасса до 31 декабря 2020 года свидетельствует об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского и его команды политической воли для мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях.

"9 декабря, парижское коммюнике, встреча глав государств "нормандской четверки". Во-первых, они поддержали относительно того, что Минские соглашения должны быть исполнены. Во-вторых, поддержали имплементацию "формулы Штайнмайера" в наше законодательство. Почему тогда сегодня власть вносит именно такой ‒ ограниченный, технический ‒ законопроект? Почему не согласились рассмотреть наш законопроект № 2491, где предусмотрены изменения в первую, вторую статью и десятую, где имплементируется "формула Штайнмайера" и где непосредственно речь идет о том, что особый статус должен носить постоянный характер? Я даю ответ на этот вопрос, который звучит постоянно, и мы не услышим от власти, потому что у господина Зеленского, президента Украины, и его команды нет политической воли для мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - цитирует Медведчука пресс-служба ОПЗЖ.

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Вместе с тем, в конце ноября 2019 года народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировали в парламенте законопроект № 2491, которым предлагают существенно скорректировать действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности изъять обязательные требования украинской стороны касательно условий проведения в ОРДЛО демократических выборов.

Формулировки, предлагаемые этим законопроектом, повторяют положения "формулы Штайнмайера".

Последнюю редакцию "формулы Штайнмайера" в сентябре 2019 года обнародовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Она звучит следующим образом: "Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой придет к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ".

На заседании 12 декабря Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года (включительно) действие закона об "особом статусе Донбасса". Голосами 320 депутатов был поддержан законопроект № 2569, который не предполагает имплементации "формулы Штайнмайера".

Теги: #зеленский #донбасс #медведчук
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