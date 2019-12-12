Страны ГУАМ договорились усилить сотрудничество по ЗСТ и созданию транспортного коридора

Страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, ГУАМ) на заседании в Киеве в четверг договорились усилить сотрудничество по зоне свободной торговли (ЗСТ) и созданию транспортного коридора, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы договорились, что будем фокусироваться на углублении экономического сотрудничества. Есть два приоритетных направления. Первое - это зона свободной торговли; мы солидарны в том, что между нашими странами не должно быть торговых границ и барьеров, компании стран должны торговать свободно", - сказал Гончарук на брифинге по результатам пленарного заседания.

"Второй амбициозный проект, который мы сегодня обсуждали - это создание транспортного коридора, который потенциально может стать таким себе хорошим торговым путем, что позволит увеличить товарооборот, проходящий через наши страны", - добавил глава правительства.

По словам Гончарука, также стороны обсудили сотрудничество и в других экономических и политических сферах, а также в сфере безопасности.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что, кроме вопросов экономики, стороны обсуждали вопросы территориальной целостности государств-членов ГУАМ.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что зона свободной торговли между странами ГУАМ увеличит товарооборот не только внутри организации, но и с третьими странами. "Я думаю, что в течении следующего года мы сможем завершить этот процесс (создания ЗСТ между странами-членами ГУАМ – ИФ), и как было отмечено, приступить к конкретным действиям в этой части", - заявил он.

Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов напомнил, что в 2020 голу председательствование в ГУАМ переходит Азербайджану. "Азербайджанская сторона будет уделять внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению политического диалога между странами", - констатировал он.