Политика

15:06 12.12.2019

Закон о медиа позволит Украине ограничить зону информационных боевых действий, которые ведет РФ против нее, заявляют в ВСУ

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Украине необходимо принять закон о медиа для противодействия информационной агрессии Российской Федерации посредством ограничения поля деятельности для ее специалистов в этой сфере, заявляет полковник, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.

"Начиная с военной доктрины РФ 2012 года, которую озвучил начальник Генерального штаба РФ... Ни одна страна демократического мира не может на таком же уровне, как РФ, вести эти боевые действия. Потому закон необходим для того, чтобы ограничить зону боевых действий для РФ, расставить противотанковые минные поля для их информационной войны и информационных вооруженных сил", - сказал он во время "круглого стола" на тему "Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем" в Киеве в четверг.

В тоже время Ноздрачев подчеркнул, что Украине ни при каких обстоятельствах нельзя отвечать на информационную агрессию России аналогичными методами.

"На этой войне мы погибаем, защищая национальные интересы, которые являются демократическими. И если мы будем использовать наше население как объект наших информационно-психологических операций (а у нас есть возможности, хочу вас заверить) на этом, наверное, и будет победа РФ и они достигнут того, чего хотят - сказать: "Украина такая же, как мы, только форма одежды другая". Поэтому никогда не надо забывать, что существуют "красные линии", за которые нельзя заходить", - пояснил представитель ВСУ.

Теги: #всу #рф #закон #агрессия_рф #медиа
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