Политика

14:30 12.12.2019

"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

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"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Партия "Европейская солидарность" требует от Службы безопасности Украины задержать и депортировать с территории страны съемочную группу российского телеканала "Звезда", сообщает пресс-служба полисилы.

"Телеканал Министерства обороны Российской Федерации является информационным подразделением оборонного ведомства страны-агрессора, причастен к грязным информационным операциям против Украины. Телеканал принимает непосредственное участие в развертывании военной агрессии против Украины и несет прямую ответственность за гибель украинских граждан", - говорится в заявлении партии "Евросолидарность".

В политсиле требуют также дать оценку действиям должностных лиц, допустивших въезд на территорию Украины российских военных пропагандистов.

Как сообщалось, ранее. 12 декабря, российский телеканал "Звезда" опубликовал информацию о том, что его съемочная группа беспрепятственно прибыла в Киев в рабочих целях.

Теги: #телеканал #рф #пропагандисты #евросолидарность
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