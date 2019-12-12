Политика

14:21 12.12.2019

Зеленский: национальная идея для украинцев – объединиться и совершить невозможное, стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений

1 мин читать
Зеленский: национальная идея для украинцев – объединиться и совершить невозможное, стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что национальная идея для украинцев заключается в том, чтобы сообща стать одной из самых динамично развивающихся стран в мире.

"Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея – объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных", - написал он в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".

Зеленский указал, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленном потенциале.

"Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", - убежден он.

Теги: #зеленский #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 12.12.2019
Зеленский обещает, что темп изменений по ключевым составляющим формулы будущего для Украины в 2020 году будет только нарастать

Зеленский обещает, что темп изменений по ключевым составляющим формулы будущего для Украины в 2020 году будет только нарастать

10:52 12.12.2019
Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

08:25 12.12.2019
МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

06:44 12.12.2019
Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

22:45 11.12.2019
Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

17:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

16:18 11.12.2019
Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

14:24 11.12.2019
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

12:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

08:40 11.12.2019
Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Зеленский обещает, что темп изменений по ключевым составляющим формулы будущего для Украины в 2020 году будет только нарастать

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о медиа позволит Украине ограничить зону информационных боевых действий, которые ведет РФ против нее, заявляют в ВСУ

"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Порошенко: Путин "продавливает" отсутствующую в Минских соглашениях "формулу Штайнмайера", чтобы добиться отмены санкций

Украина пока не является членом ЕС и НАТО, но она не одинока - посол Эстонии

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Сначала референдум, а потом – закон о земле, заявляет нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА