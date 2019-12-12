Политика

14:20 12.12.2019

Украина пока не является членом ЕС и НАТО, но она не одинока - посол Эстонии

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Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск заявил, что хотя Украина пока не является членом ЕС или НАТО, это не значит, что она одинока.

"Я хочу подчеркнуть: Украина, ты не одна. Вы пока не являетесь членами ЕС или НАТО, но это не значит, что вы одни. Мы боролись с Россией последние 30 лет. Мы стали членами НАТО в 2004 году", - сказал он во время "круглого стола" на тему "Национальная стойкость: новые подходы в решении старых проблем" в Киеве в четверг.

По его словам, многие западные страны и сейчас ведут такую борьбу, но это не всегда предается огласке, так как спецслужбы действуют очень эффективно, а некоторые страны меняют свою точку зрения после того, как сами сталкиваются с российской гибридной агрессией.

"Последний хороший пример - это Испания, которая начала смотреть на российскую проблему, когда Россия вмешалась в Каталонию, где она продвигает сепаратизм. Впервые Мадрид начал считать Россию угрозой", - пояснил посол.

Теги: #посол #эстония
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