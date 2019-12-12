Политика

14:01 12.12.2019

Зеленский обещает, что темп изменений по ключевым составляющим формулы будущего для Украины в 2020 году будет только нарастать

2 мин читать
Зеленский обещает, что темп изменений по ключевым составляющим формулы будущего для Украины в 2020 году будет только нарастать

 Президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.

"Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них – конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях", - написал он в своей статье "Вперед и вверх", которая будет опубликована в спецвыпуске журнала "Новое время" от 12 декабря под названием "Мир в 2020".

Зеленский подчеркнул, что такой мир заключается в возвращении Украине территорий и людей. "С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добиваться мирных решений", - указал он.

Президент отметил, что Украине также нужны эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. "Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник – от президента до сельского старосты", - заявил он.

По его словам, Украине очень необходимы инвестиции, для чего следует убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса, построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать "коррупционеры и рейдеры".

Зеленский обратил внимание на важность качественно новой инфраструктуры, причем не только дорог, но медицинской и образовательной, цифровой и энергетической, финансовой и коммунальной инфраструктуры.

Глава государства также считает необходимым обеспечить в Украине не декларативное, а реальное народовластие, чтобы люди могли влиять на решения власти от уровня громады до президента.

"В этой формуле будущего нет более или мене важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизни этот подход", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" работы власти, но в стране происходят перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

"В 2020-м темп перемен будет только нарастать – по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!", - таким призывом он завершил свою статью.

Теги: #зеленский #украина #будущее
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 12.12.2019
Зеленский: национальная идея для украинцев – объединиться и совершить невозможное, стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений

Зеленский: национальная идея для украинцев – объединиться и совершить невозможное, стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений

10:52 12.12.2019
Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

08:25 12.12.2019
МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

МИД Украины дало оценку визиту делегатов из временно оккупированного Крыма в Белград и вызвало посла Сербии

06:44 12.12.2019
Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

Задержка военной помощи Украине была обычной процедурой, утверждает бюджетное управление Белого дома

22:45 11.12.2019
Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Российский телеканал убрал из эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

17:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

Зеленский подписал закон о выделении 200 млн грн на строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдета"

16:18 11.12.2019
Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

14:24 11.12.2019
Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

12:55 11.12.2019
Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

Зеленский подписал закон о госбюджете-2020

08:40 11.12.2019
Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Тела пяти пострадавших на пожаре в одесском колледже до сих пор не опознали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Зеленский: национальная идея для украинцев – объединиться и совершить невозможное, стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Украина благодарит Палату представителей США за утверждение санкции против "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон о медиа позволит Украине ограничить зону информационных боевых действий, которые ведет РФ против нее, заявляют в ВСУ

"Евросолидарность" требует от СБУ задержать съемочную группу телеканала Минобороны РФ "Звезда"

Порошенко: Путин "продавливает" отсутствующую в Минских соглашениях "формулу Штайнмайера", чтобы добиться отмены санкций

Украина пока не является членом ЕС и НАТО, но она не одинока - посол Эстонии

Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США - глава МИД ФРГ

Сначала референдум, а потом – закон о земле, заявляет нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

НАБУ начало расследование против нардепов из "Слуги народа" Холодова, Дубинского и Юрченко – депутат Гончаренко

Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА