Сначала референдум, а потом – закон о земле, заявляет нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует провести референдум, а затем поднимать вопрос о рынке земли в Украине, заявляет нардеп от фракции Татьяна Плачкова.

""Оппозиционная платформа – За жизнь" будет защищать украинские земли, национальные интересы Украины и ее граждан. Мы требуем провести референдум об открытии рынка земли в Украине, продлить мораторий на продажу земли до 2025 года, навести порядок в Госгеокадастре, "распаевать" земли государственной собственности между теми гражданами, которые их не получили. Только после этого можно поднимать вопрос о рынке земли в Украине", - сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

В свою очередь нардеп Плачкова, которая внесла более 150 поправок к законопроекту о рынке земли, подчеркнула, что этот важный для Украины документ не может состоять только из нескольких страниц, ведь касается значительного количества земельных отношений.

"Мы будем отстаивать каждую свою поправку, но их основная цель – сначала референдум, а потом – закон", - отметила она.