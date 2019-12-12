Рада продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Верховная Рада продлила на год - до 31 декабря 2020 года (включительно) - действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект №2569 на утреннем пленарном заседании в четверг проголосовали 320 народных депутатов. Всего в зале зарегистрирован 381 народный депутат.

В частности, по данным электронного табло Верховной Рады, "За" по фракциям проголосовали: "Слуга народа" - 220, ОПЗЖ - 34, "Евросолидарность" - 23, "За будущее" - 16, "Доверие" – 14, внефракционные – 13.

"Против" принятия законопроекта проголосовали 18 нардепов фракции "Голос", 1 депутат от "Батькивщины".

Воздержались 19 нардепов: 15 нардепов от "Батькивщины", по одному депутату от "Слуги народа" и депутатской группы "Доверие", а также 2 внефракционных.

Не голосовали - 22арламентариев.

Выступая перед голосованием с трибуны парламента, пятый президент Украины, народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко пояснил, что у фракции "Евросолидарность" есть основания голосовать против продления закона об особом статусе Донбасса, но фракция все равно его поддержит.

"Путин мечтает об отклонении закона об особом статусе Донбасса. Голосование же "за" помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями. Дипломатам - продолжать сохранения коалиции. Мы государственники. Мы не меняем принципов. Поэтому голосуем "за", - заявил Порошенко.

Законопроект продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018 года парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

9 декабря 2019г по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – ИФ) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".