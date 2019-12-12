Политика

09:54 12.12.2019

Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

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Гончаренко написал депутатский запрос Зеленскому относительно условий продажи сериала "Слуга народа" российскому ТНТ

 Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подготовил депутатский запрос об условиях продажи прав на трансляцию сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ".

"Написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать "что почем", а конкретно: за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович (президент Украины Владимир Зеленский – ИФ), были проданы права на трансляцию российскому телевидению; когда начались переговоры; когда состоялась продажа прав на трансляцию, и была проведена сделка?", - сообщил Гончаренко на своей странице в сети Facebook.

Он также добавил, что "анонс политической комедии на российском телевидении состоялся внезапно и сразу после Нормандской встречи, где был и глава "Газпрома" (Алексей Миллер – ИФ), который владеет "ТНТ".

"Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на "формулу Штайнмайера"? - добавил нардеп.

Как сообщалось, российский телеканал "ТНТ" убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа" после показа трех первых серий, сообщила российская газета "Ведомости".

По информации издания, первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня", – сказано в сообщении на сайте издания в среду вечером.

Представитель ТНТ заявил "Ведомостям", что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире.

Теги: #рф #гончаренко #слуга_народа #сериал
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