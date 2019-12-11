Политика

18:10 11.12.2019

Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

1 мин читать
Офис Зеленского уточнил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

На сайте Офиса президента Украина скорректирован текст итогового коммюнике саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

В настоящее время в размещенном на сайте тексте "Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019" часть первая пункта 2 (Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений) подана в таком виде:

"Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

В ночь на вторник, 10 декабря, присутствовала формулировка "по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Тест с этой формулировкой был использован украинскими СМИ. Опубликованный Офисом президента Украины текст с упоминанием закона об особом статусе ОРДЛО сохранился в кэше Google.

Теги: #нормандская_четверка #офис_президента #коммюнике
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:42 10.12.2019
Согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019

Согласованные выводы Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019

02:52 10.12.2019
Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

12:27 09.12.2019
В Офисе Зеленского пока не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры в Париже

В Офисе Зеленского пока не берутся прогнозировать, сколько продлятся переговоры в Париже

13:41 07.12.2019
США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

США заявили о поддержке Украины накануне встречи "нормандской четверки"

17:17 06.12.2019
Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

Баканов обсудил с Кентом и Тейлором подготовку к встрече "нормандской четверки"

17:05 18.11.2019
В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

В Офисе президента встретились с Портновым и пообещали на Совете свободы слова объективно и всесторонне рассмотреть ситуацию с журналистами "Схем"

22:51 15.11.2019
ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

ВАКС назначил круглосуточный домашний арест сотруднице Офиса президента

14:37 15.11.2019
Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

Коломойский не является представителем власти и команды Зеленского - пресс-секретарь президента Украины

12:02 15.11.2019
НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

НАПК предлагает внести должность главы ОПУ в перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков

13:27 14.11.2019
Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

Нардеп от "Слуги народа" Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

Корниенко: в четверг у Рады очень насыщенная повестка дня

Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке

"Батькивщина" продолжит борьбу с инициативами о продаже земли всеми законными методами - Тимошенко

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

Зеленский рассчитывает, что ЕС продлит санкции против РФ до восстановления целостности Украины – разговор с президентом Евросовета

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА