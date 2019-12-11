"Слуга народа" хочет провести комитет по вопросам агрополитики в другом месте и в закрытом режиме

Фракция "Слуга народа" обратилась с письмом к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову относительно возможности проведения парламентского комитета по вопросам агрополитики в другом месте из-за драки нардепов во время заседания, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, господин Богданец отправился в Феофанию, проверить, есть ли у него сотрясение мозга", - сказал Корниенко на брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, известно ли ему, в каком состоянии находится его коллега.

Отвечая на вопрос о том, будет ли обращение к правоохранителям, он сказал: "Да, будем обращаться. Мы уже обратились к главе Верховной Рады (Дмитрию Разумкову – ИФ) и подкрепили это письмом относительно возможности проведения комитета в более безопасном месте, возможно, в закрытом режиме".

"Если будет оказываться такое давление на депутатов, то они не смогут качественно работать в этом комитете по этому вопросу, все мы понимаем, что это такая определенная манипуляция", сказал Корниенко.

Он добавил: "Что касается правоохранителей, то, думаю, господин Андрей должен обращаться, потерпевший, думаю, что он это обязательно сделает".

"Что касается политической составляющей. Думаю, что давно всем понятно, что идёт системная атака на наших депутатов, в первую очередь на мажоритарщиков со стороны нескольких политических сил... Нагнетается ситуация...", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, ранее По данным СМИ, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

В парламентской фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария и расценивают как провокацию.

После стало известно, что Богданец был госпитализирован после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

"Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице", - сообщила на своей странице в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.