"Батькивщина" продолжит борьбу с инициативами о продаже земли всеми законными методами - Тимошенко

Партия "Батькивщина" намерена не допустить принятия законов, которые могут привести к тому, что граждане Украины лишатся своей земли, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Мы будем бороться и в зале Верховной Рады, и на улицах, и у Офиса президента. Мы будем бороться в судах, но мы не дадим распродать украинскую землю", - заявила Тимошенко на брифинге по итогам заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Она напомнила, что в Конституционный суд было направлено обращение о неправомерности земельных законопроектов, которые вынесены на рассмотрение парламента. Политик надеется, что Конституционный суд "рано или поздно вынесет решение о том, что продажа земли без референдума является неконституционной".

"Мы также готовимся к борьбе в аграрном комитете и к борьбе в сессионном зале парламента, чтобы не позволить лишить людей их достижения, а Украину - 72% нашей территории", - отметила Тимошенко.