Политика

13:40 11.12.2019

Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

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Лидеры стран ЕС выразят готовность продлить санкции против РФ

Главы государств и правительств стран ЕС намерены в четверг дать согласие на продление санкций против России, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.

Эти санкции - одна из тем, которые вынесены на рассмотрение участников стартующего 12 декабря саммита ЕС. Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых должен был истечь 31 января 2020 года. Этот пакет санкций обычно продлевают на полгода.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Экономические санкции включают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет экспорта и импорта оружия; запрет ввоза в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

Теги: #ес #санкции_рф
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