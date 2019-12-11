Во фракции "Слуга народа" назвали драку с участием нардепа Богданца в Раде провокацией для срыва законотворческого процесса - заявление

В парламентской фракции "Слуга народа" называют инцидент, произошедший с участием их народного депутата Андрея Богданца, нападением на парламентария и расценивают, как провокацию.

"Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошло дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа", ветерана АТО Андрея Богданца. Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам", - говорится в заявлении фракции, обнародованном в среду.

При этом в "Слуге народа" отметили "кооперацию в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими".

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарата Верховной Раде с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы",- говорится в заявлении.

По данным СМИ, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода" - экс-нардепом Эдуардом Леоновым и депутатом Киевского горсовета Игорем Мирошниченко. Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель, "свободвцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.