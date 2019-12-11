Политика

07:48 11.12.2019

Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

1 мин читать
Генсек ООН приветствует результаты встречи лидеров "Нормандской встречи"

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи лидеров "Нормандской встречи" и призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе, сообщила пресс служба ООН.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, прошла в понедельник, 9 декабря, в Елисейском дворце в Париже.

Теги: #поддержка #украина #оон #гуттериш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:11 11.12.2019
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:19 11.12.2019
Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

Латвия приняла на отдых и реабилитацию 11 бывших пленных Кремля

05:19 11.12.2019
В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

В Киеве стартовали зимние новогодние-рождественские развлечения

03:38 11.12.2019
Сенцов стал на военный учет

Сенцов стал на военный учет

02:48 11.12.2019
Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

01:28 11.12.2019
В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

В Киеве мотоциклист сбил пешехода насмерть

00:36 11.12.2019
Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

22:52 10.12.2019
Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

13:34 10.12.2019
МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

11:13 10.12.2019
Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

В отсутствие в Украине закона об амнистии на Донбассе может повториться "Сребреница", заявляет Путин

ПОСЛЕДНЕЕ

У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

Демократы официально обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса США

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА