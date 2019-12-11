Политика

02:48 11.12.2019

Британия призвала Россию к выполнению обязательств по "Нормандскому саммиту"

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Великобритания поздравила договоренности, достигнутые на встрече "Нормандской четверки" в Париже, сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Киеве.

"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите Нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта", - говорится в сообщении.

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по минскими договоренностями.

Теги: #рф #обязательства #украина #призыв #британия
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