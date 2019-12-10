Политика

22:52 10.12.2019

Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

1 мин читать
Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

Проведение досрочных местных выборов в Донецкой и Луганской областях невозможно, для обеспечения честного избирательного процесса необходимо время после деокупации и реинтеграции территорий, заявила народный депутат Украины из фракции "Голос" в Верховной Раде Юлия Клименко.

"Шестой год люди на оккупированных территориях находятся в условиях промывки мозгов российской пропагандой. Как мы собираемся делать там выборы? Как там будут там выдвигаться украинские политические силы, если там в принципе нет украинской политической повестки дня? Поэтому должен пройти какой-то период времени", - сообщила пресс-служба партии.

Клименко отметила, что вначале нужно полностью на языке оригинала прочитать подписанное коммюнике, а не предоставленные выдержки. По ее словам, в среду на комитете Рады депутаты будут рассматривать вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" по части выборов до установления контроля над границей.

"Аспект безопасности должен идти первым: освобождение территорий, контроль над границей. Проходит какой-то период, 3-5 лет, и только после этого мы проводим выборы", - сказано в сообщении.

Нардеп назвала "фейковыми" те выборы, которые могут состояться.

"Все, что будет происходить без этого, - это фейк. Это тот план Путина, ради которого он и оккупировал эти территории", - подчеркнула она.

 

Теги: #донецкая_область #украина #луганская_область #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:36 11.12.2019
Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

Гончарук: Новая таможня должна быть современной, прозрачной и работающей в интересах украинцев

11:13 10.12.2019
Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

Украина во вторник представит свою позицию в споре с РФ по еврооблигациям на $3 млрд в Верховном суде Великобритании

08:35 10.12.2019
12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

12 декабря в столице стартует кинофестиваль "Киев. С кинематографом в сердце" - КГГА

07:30 10.12.2019
Трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Трое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве

06:33 10.12.2019
Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

Зеленский на вопрос о назывании Путина и властей РФ агрессорами: нам нужен диалог и результат, а не приехать и в кого-то плюнуть

06:29 10.12.2019
Украина не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, считает директор ФБР

Украина не вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, считает директор ФБР

04:10 10.12.2019
Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой

Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца в рамках обмена удерживаемыми лицами вернутся домой

02:52 10.12.2019
Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Переговоры "Нормандской четверки" – начало пути к миру на условиях Украины – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

22:55 09.12.2019
По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко

По газу в Париже договорились договариваться дальше - Витренко

22:32 09.12.2019
Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"

Встреча Зеленского с Путиным завершилась, переговоры вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

В отсутствие в Украине закона об амнистии на Донбассе может повториться "Сребреница", заявляет Путин

ПОСЛЕДНЕЕ

У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады"

Нардеп Рабинович о переговорах в Париже: Мы ждали прорыва, а получили декларацию о намерениях

Надо искать дополнительные механизмы и возможности для модификации Минских соглашений – Хандогий

Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Возобновление работы "нормандского формата" открывает новые возможности для реализации Минских соглашений – представительство Евросоюза

Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

Демократы официально обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса США

Изменение санкций ЕС против РФ возможно только после разрешения украинского конфликта - Боррель

США поздравили Украину с успешным "нормандским саммитом" и призвали РФ уважать свои обязательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА