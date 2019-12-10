Скорые досрочные выборы в Донецкой и Луганской областях невозможны, заявляют в партии "Голос"

Проведение досрочных местных выборов в Донецкой и Луганской областях невозможно, для обеспечения честного избирательного процесса необходимо время после деокупации и реинтеграции территорий, заявила народный депутат Украины из фракции "Голос" в Верховной Раде Юлия Клименко.

"Шестой год люди на оккупированных территориях находятся в условиях промывки мозгов российской пропагандой. Как мы собираемся делать там выборы? Как там будут там выдвигаться украинские политические силы, если там в принципе нет украинской политической повестки дня? Поэтому должен пройти какой-то период времени", - сообщила пресс-служба партии.

Клименко отметила, что вначале нужно полностью на языке оригинала прочитать подписанное коммюнике, а не предоставленные выдержки. По ее словам, в среду на комитете Рады депутаты будут рассматривать вопрос имплементации "формулы Штайнмайера" по части выборов до установления контроля над границей.

"Аспект безопасности должен идти первым: освобождение территорий, контроль над границей. Проходит какой-то период, 3-5 лет, и только после этого мы проводим выборы", - сказано в сообщении.

Нардеп назвала "фейковыми" те выборы, которые могут состояться.

"Все, что будет происходить без этого, - это фейк. Это тот план Путина, ради которого он и оккупировал эти территории", - подчеркнула она.