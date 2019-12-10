У США нет задачи добиться ограничений китайского ядерного арсенала

Американская сторона, предлагая КНР присоединиться к переговорам по стратегической стабильности, не нацелены на введение ограничений ядерного арсенала этой страны, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Наша цель - не введение каких-то ограничений, а определение серии принципов, которые обеспечат безопасность США, России, всего мира", - сказал Помпео на пресс-конференции в Вашингтоне, говоря о перспективе переговоров с Пекином.

Помпео выразил надежду, что Вашингтон сможет продвинуться вперед по этой теме с заинтересованными сторонами.