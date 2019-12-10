Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке: не каждый законопроект депутата из "Слуга народа" является позицией фракции

Не каждый зарегистрированный в Верховной Раде законопроект депутата из фракции "Слуга народа" представляет позицию фракции, заявляет глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя инициативу отмены закона о государственном языке.

"Наш коллега Максим Бужанский говорит, что внес в Раду законопроект о признании недействительным закона о языке… Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от "Слуги народа", является позицией фракции", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook во вторник.

Он подчеркнул, что депутаты не видели текста законопроекта и его еще нет на сайте Верховной Рады.

Ткаченко отметил, что не поддерживает "спешку коллеги в этом чувствительном вопросе" и напомнил, что законопроект должен быть рассмотрен на профильном комитете, который он возглавляет.

Глава комитета также отметил, что выводы Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) станут предметом рассмотрения не только комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. "Официальные выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с министром культуры, молодежи и спорта, с уполномоченным по защите государственного языка и этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости. И сначала мы, в нашем комитете собираемся заняться этими выводами", - сказал он.

Ткаченко подчеркнул, что позиция президента Украины и партии "Слуга народа" заключается в том, что "язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину".

Как сообщалось, народный депутат из фракции "Слуга народу" Бужанский предлагает отменить закон о государственном языке и внес соответствующий законопроект в парламент. По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского". Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

Основным выводом нового мнения, принятого в пятницу, 6 декабря, Венецианской комиссией, является то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

В то же время, ВК, в частности, "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". "Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.