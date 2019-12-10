Политика

16:52 10.12.2019

Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

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Санкции США против "Северного потока-2" станут угрозой результатам мирных переговоров по Украине - Восточный комитет немецкой экономики

Новые санкции США против "Северного потока-2" будут угрозой результатам мирных переговоров по Украине, считают в объединении немецких промышленников, работающих с Россией - Восточном комитете немецкой экономики (OAOEV).

"Если эти санкции будут приняты, то это станет прямым нападением на суверенитет Европейского Союза и фатальным сигналом для усилий по мирному урегулированию, сделанных в Париже", - считает председатель комитета Оливер Хермес.

Сообщается, что американский Конгресс на этой неделе планирует принять пакет законов, касающихся оборонного бюджета страны. Пакет, в том числе, содержит санкции против европейских предприятий, которые задействованы в строительстве газопровода "Северный поток 2".

В консорциум по строительству "Северного потока-2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

Теги: #нормандский_формат #санкции_рф #северный_поток_2 #германия
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