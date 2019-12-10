Политика

16:43 10.12.2019

Демократы официально обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса США

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Демократы официально обвинили Трампа в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса США

Председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США демократ Джерри Надлер заявил во вторник, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое из них они охарактеризовали как злоупотребление властью.

"Использовать свою должность для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам, - это нарушение закона, за которое можно объявить импичмент президенту", - заявил Надлер.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

Надлер пояснил, что позже на этой неделе эти пункты обвинения рассмотрит юридический комитет палаты представителей. Члены комитета должны будут решить, считают ли они обоснованными эти обвинения. Далее палата представителей в полном составе должна будет проголосовать по вопросу об объявлении импичмента на основе имеющихся обвинений.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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