Политика

16:11 10.12.2019

Порошенко о результатах "нормандских переговоров": оснований для эйфории нет, России нельзя доверять

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Порошенко о результатах "нормандских переговоров": оснований для эйфории нет, России нельзя доверять

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявляет, что "красные линии", обозначенные перед саммитом в Париже стали оберегом для Украины. Однако оснований для эйфории нет.

"Красные линии, которые обозначило общество, стали для Украины настоящим оберегом на "Нормандские саммите". Благодарю каждого украинца, который накануне Парижа нашел время продемонстрировать свою ответственную гражданскую позицию в Киеве и других городах", - написал Порошенко на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время лидер "Евросодарности" подчеркнул, что оснований для эйфории нет, поскольку, по его словам, встреча показала, что России нельзя доверять.

"Такое впечатление, что Путина интересовал только газ. Еще раз подчеркиваю, что отказ от судебных исков к Газпрому и возвращение на российский газовый крючок - большая опасность. И в ближайшие недели противодействие именно этой угрозе выйдет на передний план", - заявил Порошенко.

Теги: #нормандский_формат #порошенко
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