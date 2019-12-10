Политика

14:38 10.12.2019

У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

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У Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и на Донбассе - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что у Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав в оккупированном Крыму и на Донбассе.

"Надо признать, что, мы как не имели возможности влиять на то, чтобы изменить там (в аннексированном Россией Крыму и в ОРДЛО - ИФ) ситуацию, особенно касаемо преследования, гонений, пыток наших граждан, так и не смогли на сегодня. У нас нет этого инструментария и об этом надо говорить", - сказал Чубаров на организованной Центром гражданских свобод во вторник в Киеве "Национальной правозащитной неКонференции".

Теги: #крым #меджлис #чубаров #права_человека
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