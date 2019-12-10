Тимошенко приветствует возобновление диалога в "Нормандском формате", но обеспокоена легитимизацией "формулы Штайнмайера"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствует возобновление диалога на международном уровне в "Нормандском формате", однако обеспокоена тем, что на уровне президента Украины легитимирована "формула Штайнмайера".

"Мы приветствуем то, что Украина возобновила диалог на международном уровне в Нормандской формате, без которого вопрос о прекращении войны невозможно решить. Является большим достижением решение об обмене пленными по формуле "всех на всех"…Безусловно, положительным является то, что мир вместе с нами. Что звучит не только вопрос Донбасса, но и Крыма. Что заявлена позиция о том, что сначала - восстановление границы, а затем выборы", - написала Тимошенко на странице в Фейсбуке во вторник.

В то же время лидер "Батькивщины" отметила, что вызывает беспокойство, что "впервые в истории работы "Нормандского формата" на уровне президента Украины легитимирована "формула Штайнмайера", которая становится основой для дальнейших действий".

Она также подчеркнула, что впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе.

"Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины. Очевидно, что нужен еще один диалог - внутренний, внутри страны. Сейчас как никогда нужен откровенный разговор с обществом", - говорится в сообщении.

Тимошенко добавила, что "украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета".