Сивохо об итогах нормандского саммита: Главное - это диалог, мы на верном пути - пути примирения и единства

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо считает главным итогом нормандского саммита возобновление диалога.

"Впервые за три года встреча в таком формате! Более 8 часов нормандского саммита. Вчера был сложный и волнительный день для президента и всей Украины. Да, все мы хотим большего! Мы хотим мира уже сегодня. Но давайте о реальном: взаимное разведение войск на трех участках до конца марта 2020 года; продление особого статуса Донбасса; обмен пленными «всех на всех» - до 31 декабря 2019 ", - написал Сивохо в Фейсбук в вторник.

"Главное - это диалог! И он происходит. Вчера нам удалось договориться о четких шагах и конкретных сроках. Мы на верном пути - пути примирения и единства! И обязательно достигнем мира", - подытожил Сивохо.