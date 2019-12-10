Политика

13:48 10.12.2019

Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

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Нардеп Бужанский заявил, что подал в Раду законопроект об отмене языкового закона

 Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной Раде отменить закон о государственном языке.

"Внёс в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятней так. На базе вновь открывшихся обстоятельств, ввиду решения Венецианской комиссии", - написал Бужанский на своей странице в Фейсбуке во вторник.

По мнению народного депутата, действующий закон о государственном языке "ничего общего с защитой и развитием украинского языка не имеет" и "направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского".

Бужанский уверен, что отмена данного закона "откроет возможность для написания действительно стоящего документа", который будет отвечать интересам Украины и европейским ценностям.

В то же время на сайте Верховной Рады по состоянию на 13.00 вторника пока информации о том, что законопроект Бужанского зарегистрирован, нет.

Теги: #бужанский #законопроект #язык #рада
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