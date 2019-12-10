Политика

13:34 10.12.2019

МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

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МИД Украины благодарит страны, поддержавшие на Генассамблее ООН усиленную резолюцию по Крыму

 Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность всем государствам, которые поддержали одобрение Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Резолюция показала глубокое беспокойство международного сообщества продолжающимися действиями РФ по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений. Такие действия угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также будут иметь негативные долгосрочные экологические последствия ", - говорится в комментарии МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины с деоккупации временно оккупированных территорий Украины, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

Как сообщалось, Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, среди них РФ, Беларусь, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, КНДР, Венесуэла и Сирия. 66 стран воздержались.

Теги: #крым #резолюция #оон #мид
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