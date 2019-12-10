Политика

13:06 10.12.2019

Зеленскому в Париже нужно было снять с повестки "формулу Штайнмайера", а теперь ему предстоит рассказывать украинцам, как эту формулу применять - Наливайченко

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Зеленскому в Париже нужно было снять с повестки "формулу Штайнмайера", а теперь ему предстоит рассказывать украинцам, как эту формулу применять - Наливайченко

Народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина") считает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Париже прежде всего должен был снять с повестки дня вопрос о "формуле Штайнмайера", а также не исключает осложнений с выполнением договоренности об обмене удерживаемыми лицами.

"По моему убеждению, украинской делегации в Париже, надо было сразу же, тем более, что там были все силовики, достать списки всех украинцев, которые для нас являются установленными, и сказать: "Вот установленные лица, и вот кого мы требуем до 31 декабря освободить". Я считаю, что как только российский президент сказал об обмене установленных лиц, был шанс… чтобы подписи (под списком установленных лиц – ИФ) поставили и (президент Франции Эмманюэль - ИФ) Макрон, и (канцлер ФРГ Ангела– ИФ) Меркель, и Зеленский, и передать (президенту РФ Владимиру - ИФ) Путину – вот установленные лица, вот, кого мы ждем 31 декабря. Так работают международные политики", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Также он акцентировал внимание на том, что на саммите в Париже Зеленский говорил об обмене "всех на всех", а российский президент употреблял другую терминологию – "обмен установленных лиц".

"Я думаю, что в ближайшее время это выплывет как возможное расхождение", - спрогнозировал депутат.

Наливайченко также выразил убеждение, что Зеленский должен был в ходе переговоров снять с повестки дня так называемую "формулу Штайнмайера".

"Удалось не Украине, а Германии и Франции, при поддержке России, внедрить в тело вчерашних договоренностей, по сути сегодняшних, "формулу Штайнмайера". Она четко прозвучала и из уст Меркель, и из уст Макрона, и поддержана была Путиным. Что это означает для Украины? Теперь Зеленскому надо разъяснять, прежде всего, украинцам, как эту "формулу Штайнмайера" применять", - сказал он.

В то же время Наливайченко отметил, что в Париже "проходили одновременно и мирные, и газовые переговоры".

"Позитив это или негатив – мы пока не знаем. Позитив или негатив – мы не можем оценивать, пока не узнаем какой-либо конкретики. Но этот факт произошел. Нужно это было делать и усилило ли это позицию Украины? У меня ответ очевиден: очевидно – это ослабило позицию президента Зеленского", - сказал он.

Политик добавил: "Очевидно, надо было сначала добиваться мира, контроля над границей и так далее, а не получать еще к "формуле Штайнмайера", досрочным выборам и Минским договоренностям 2015 года, которые теперь ему выполнять, еще и газовые переговоры".

Наливайченко также отметил, что после переговоров в Париже Зеленский уже не сможет заявлять о необходимости нового формата переговоров.

"Короткий вывод: все то, что до этого времени президенту Зеленскому можно было бы говорить, что "я не подписывал", и что "нужны другие договоренности", стали договоренностями, которые президенту Зеленскому надо выполнять с небольшой, но серьезной поправкой – под более серьезным теперь контролем, в том числе относительно сроков выполнения конкретных пунктов", - подытожил народный депутат.

Теги: #нормандский_формат #наливайченко
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