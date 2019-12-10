Политика

12:35 10.12.2019

Каждый остался при своем - Климкин о результатах нормандских переговоров

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Каждый остался при своем - Климкин о результатах нормандских переговоров

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что у партнеров Украины от нормандских переговоров в Париже сложилось впечатление, что каждый остался при своем.

"У наших партнеров осталось впечатление - не знаю это хорошо или плохо - что на сегодня каждый остался при своем. Из реальных результатов - это обмен. И это очень важно эмоционально. Но, конечно, Россия потом это использует для того, чтобы давить в контексте дальнейших шагов. Второй момент - это дискуссия касаемо разведения", - сказал экс-глава МИД на "круглом столе" "Нормандская встреча – что далее" в Киеве во вторник.

При этом Климкин отметил, что у него нет впечатления, что РФ готова пойти хотя бы на самые малые уступки в вопросе передачи контроля над оккупированной территорией, ее патрулирования.

"Также у меня нет впечатлений от вчерашнего дня, что Россия готова пойти на уступки по контролю над границей без того, чтобы войти в более широкую договоренность с ЕС и США. То есть договоренность по Донбассу пока очень сложно себе представить", - добавил Климкин.

Теги: #нормандский_формат #климкин
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