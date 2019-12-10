Политика

12:29 10.12.2019

Для Путина на саммите в Париже главным был газовый вопрос, а не Донбасс, поэтому "договорились договариваться" без "зрад" и "перемог" - нардеп Геращенко

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Для Путина на саммите в Париже главным был газовый вопрос, а не Донбасс, поэтому "договорились договариваться" без "зрад" и "перемог" - нардеп Геращенко

Встреча лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже не ознаменовалась принятием существенно влияющих на разрешение конфликта на Донбассе решений, поскольку для президента России Владимира Путина на саммите главным был газовый вопрос, а не тема разрешения конфликта, считает сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде IX созыва Ирина Геращенко.

"Безусловно, важная встреча нормандской четверки после 3-летнего перерыва не стала исторической. Не произошло ни зрады (рус. Измены – ИФ), ни перемоги (рус. Победы – ИФ). Ни подписания мира, ни капитуляции. И скорее, это хорошо для Украины на данном этапе", - написала Геращенко, которая в 2014-2019 годах занимала должности уполномоченной президента Украины Петра Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе и экс-представителя Киева в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу на переговорах в Минске.

При этом она подчеркнула важность достижения сторонами договоренности об освобождении до конца года удерживаемых в заложниках граждан Украины.

"Для меня это имеет очень личностное измерение, болею, чтобы среди списка были Станислав Асеев и наши военные, которых с 2015г удерживают боевики в оккупированном Донецке и Луганске. Путин не отдал нам их в декабре 2017г, украв еще два года жизни ребят и их семей. Очевидно, Путин мог освободить заложников уже давно, но держал как козырь в своем КГБшном рукаве. Это самый весомый результат саммита", - написала политик.

Также к позитивным моментам она отнесла упоминание президентом Украины Владимиром Зеленским "красных линий" и невозможности федерализации, а также о принципиальности освобождения всей территории Донбасса.

"Правильно, что СММ ОБСЕ будет мониторить ситуацию с безопасностью 24/7, мы настаивали на этом все годы", - добавила нардеп.

При этом к плохим результатам саммита Геращенко отнесла отсутствие прогресса в разрешении вопросов из блока безопасности.

"Прогнозируемо и плохо, что вопросы безопасности не разрешены, Путин откладывает их на второй план. Плохо, что не обсуждалась дорожная карта, которая включала бы первоочередность пунктов (обеспечения – ИФ) безопасности, вывода иностранных войск, возвращения к протоколам сентября 2014г (т.н. "Минск-1" – ИФ). Плохо, что ни разу не прозвучало Дебальцево, Новоазовск. Крым ...", - перечислила политик.

Геращенко выразила убеждение, что отсутствие существенно влияющих на конфлитк договоренностей по итогам встречи в Париже объясняется тем, что для президента России приоритетным был газовый вопрос, а не Донбасс.

"России не хватило несколько месяцев достроить "Северный поток 2", и ей крайне необходимо эти несколько месяцев иметь транзит (газа в Европу – ИФ) через Украину. Затем тема транзита станет еще одной темой шантажа. А сейчас именно газовый вопрос, а не Донбасс, были решающими для Путина, когда он согласился на встречу. Именно поэтому газовые двусторонние переговоры в несколько раз по времени превысили 10-минутную двухсторонку президентов Украины и РФ, где даже не прозвучало слово Крым. Плюс, Москва устала от санкций, конечно, и уже почти вернулась к столу больших - поэтому Путин стремится ускорить этот процесс выхода РФ из изоляции. Но ключевое – газ", - подчеркнула украинский нардеп.

Подводя итог встречи "нормандской четверки" в целом и договоренность провести следующую встречу в этом формате через 4 месяца, она написала: "Договорились договариваться".

Поясняя свое мнение, Геращенко отметила, что в предстоящие месяцы ожидает от России попыток "дожимать Украину по газовому вопросу, подписанию краткосрочного контракта (на транзит газа – ИФ), отказа от исков Нафтогаза к Газпрому на $3 млрд и $12 млрд".

"Москва будет дожимать на политическом блоке Минска на своих условиях, постоянном статусе для оккупированных территорий и проведении выборов на территории, где остаются российские войска", - добавила украинский политик.

Теги: #нормандский_формат #геращенко
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