Политика

11:28 10.12.2019

Гройсман: важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

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Гройсман: важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

 Экс-премьер Украины Владимир Гройсман видит обнадеживающие результаты переговоров на саммите лидеров нормандского формата в Париже в понедельник

"Договоренности об обмене пленными, о прекращении огня и продолжение международного взаимодействия - обнадеживающие результаты", - написал Гройсман в Фейсбук во вторник.

"Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой. Но на пути к миру еще много очень сложных решений. И этот путь к миру, того мира, который мы хотим, будет успешным, если единство вокруг интересов Украины будет стоять выше политических разногласий и интриг", - подытожил экс-премьер.

Теги: #гройсман #нормандский_формат
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