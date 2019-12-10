Гройсман: важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман видит обнадеживающие результаты переговоров на саммите лидеров нормандского формата в Париже в понедельник

"Договоренности об обмене пленными, о прекращении огня и продолжение международного взаимодействия - обнадеживающие результаты", - написал Гройсман в Фейсбук во вторник.

"Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой. Но на пути к миру еще много очень сложных решений. И этот путь к миру, того мира, который мы хотим, будет успешным, если единство вокруг интересов Украины будет стоять выше политических разногласий и интриг", - подытожил экс-премьер.