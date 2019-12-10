Зеленский в Париже обозначил "красные линии", через которые Украина не переступит - Гриценко

Экс-министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Нормандском формате обозначил "красные линии", за которые Украина не переступит, но достигнуть устойчивого мира в Париже не удалось.

"Обозначил Зеленский в Париже те "красные линии", за которые Украина не переступит? Да, обозначил. Достаточно четко и к тому же публично. Это было сложнее всего сделать, ведь в "Минск-2" Украина (предыдущая власть) сама переступила за "красные линии", зафиксировав подписью и "особый статус" в Конституции, и выборы в присутствии российских войск, и начало передачи нам контроля над границей только после выборов", - написал Гриценко на странице в Фейсбуке во вторник утром.

Экс-министр обороны подчеркнул, что президент Украины не достиг в Париже устойчивого мира, поскольку это было невозможно, а также

"Удалось Зеленскому в Париже решить/согласовать хоть какие-то вопросы стратегического значения, что дало бы нам с вами уверенность, что устойчивый мир наступит точно и оккупированные/аннексированые территории будут нам возвращен на достойных условиях? Нет, не удалось. Но точно не по вине украинской стороны - по вине агрессора", - сказано в сообщении.

Кроме того, Гриценко отметил, что нет оснований ожидать быстрого мира, поскольку позиции сторон по ключевым вопросам противоположны. Однако, по его словам, в Париже были сделаны положительные шаги, чтобы длительный процесс достижения мира был начат.

"Эти позитивные шаги будут способствовать дальнейшему движения к миру, если ... Если они будет действительно реализованы. Потому что за 5+ лет войны это не первые такие договоренности, их были уже десятки, на разных уровнях и в разных форматах ...К сожалению, даже во время переговоров в Париже враг продолжал обстреливать на фронте позиции наших военных:... И пока в Париже громко говорили о мире, за это время еще трое украинских солдат на фронте погибли!", - подчеркнул Гриценко.

Он также предполагает, что президент РФ наверняка "переключится в ближайшее время на "экономические кнуты", чтобы заманить Украину в свою ловушку через "дешевый газ", через его транзит или обещания инвестиций".

"Поэтому выдержав достойно экзамен в Париже, украинская власть должна сохранять бдительность постоянно!", - подытожил лидер партии "Гражданская позиция".