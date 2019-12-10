Политика

10:39 10.12.2019

Елисеев по итогам "нормандского саммита": быстрого мира не будет, "красные линии" пока не пересечены

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Елисеев по итогам "нормандского саммита": быстрого мира не будет, "красные линии" пока не пересечены

 По итогам прошедшего в Париже "нормандского саммита" можно констатировать, что "быстрого мира" на Донбассе не будет, и хотя определенные украинской стороной "красные линии" пересечены не были, но зафиксирован примат принципа "сначала политика" над безопасностью при выполнении минских соглашений, отмечает украинский дипломат, экс-замглавы Администрации президента Украины Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константин Елисеев.

"Сухой остаток саммита в Париже: прорыва не произошло, "обещанного" быстрого мира не будет, очерченные "красные линии" пока соблюдены, санкции ЕС против РФ будут продолжены, новых минсков не будет, зафиксирован примат принципа "сначала политика" над безопасностью при выполнении Минска", - написал Елисеев во вторник утром в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #елисеев #нормандский_формат
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