Зеленский об итогах Нормандского саммита: будем дипломатами, пока ничья

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока рано говорить, кто взял верх на переговорах в Нормандском формате, потому что процесс только начался.

"Путин был злой? Я думаю, что все были очень уставшие. Разговор у нас был разный, и напряжённый, и иногда такой мощный, иногда лёгкий. Кто кого? Я не знаю. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, пока что ничья", - сказал он на брифинге для украинских СМИ после встречи в Париже.